Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Oscilador Momentum Estocástico Blau_SM_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1672
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Oscilador Momentum estocástico por William Blau baseado no indicador Índice Momentum Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Oscilador Momentum estocástico
Cálculo:
O Oscilador Momentum Estocástico é calculado da seguinte forma:
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
onde:
- SM_Stochastic() - Índice Momentum Estocástico SMI(preço,q,r,s,u);
- SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial com período ul, aplicada ao Índice Momentum Estocástico;
- ul - período de EMA suavizado de uma linha de sinal.
Parâmetros de entrada:
- graphic plot #0 - Índice Momentum Estocástico:
- q - período de Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum Estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u, - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período de EMA suavizado de uma linha de sinal, aplicada ao Índice Momentum Estocástico (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. se ul = 1, a Linha de Sinal e o Índice Momentum Estocástico são os mesmos;
- Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/372
Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais da Média Móvel LRMA e um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.Exp_CorrectedAverage
Sistema de negociação com base na Média Móvel CorrectedAverage.
Indicador de tendência que de determina seu valores com base nos sinais de um grupo de médias móveis, cujos períodos variam em uma progressão aritmética.Pontos de Pivot para Html
O script calcula Ponto de Pivot em todos os ativos da observação do mercado e exibe os resultados em arquivo HTML.