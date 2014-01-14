Participe de nossa página de fãs
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Indicator Índice Estocástico (q-período de Estocástico normalizado e suavizado) por William Blau, descrito no livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Os valores de q-período do Estocástico suavizado é normalizado e mapeado no intervalo [0, 100]. Ele permite determinar os níveis de sobrecompra/sobrevenda do mercado.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_TStochI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Índice Estocástico por William Blau
Cálculo:
O Indicador Índice Estocástico é calculada pela fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
onde:
- price - preço de fechamento;
- q - número de barras, usado em cálculo;
- LL(q) - preço mínimo das barras q;
- HH(q) - preço máximo das barras q;
- stoch(q)=price-LL(q) - q-periodo de Estocástico;
- TStoch(price,q,r,s,u) - Estocástico q-period triplamente suavizada;
- HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;
- EMA(..., r) - primeira suavização média móvel exponencialmente com período r, aplicado a:
- Estocástico q-período;
- Variação de preços q-período;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.
se EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, o TStochI(price,q,r,s,u)=0.
Parâmetros de entrada::
- q - período, utilizado para o cálculo do Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período de 1º EMA, aplicado ao Estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/364
