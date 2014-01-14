CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Índice Estocástico Blau_TStochI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1828
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
blau_tstochi.mq5 (10.26 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicator Índice Estocástico (q-período de Estocástico normalizado e suavizado) por William Blau, descrito no livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.

Os valores de q-período do Estocástico suavizado é normalizado e mapeado no intervalo [0, 100]. Ele permite determinar os níveis de sobrecompra/sobrevenda do mercado.

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_TStochI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicador Índice Estocástico por William Blau

Indicador Índice Estocástico por William Blau

Cálculo:

O Indicador Índice Estocástico é calculada pela fórmula:

                                    100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u)       100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
                                     EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • q - número de barras, usado em cálculo;
  • LL(q) - preço mínimo das barras q;
  • HH(q) - preço máximo das barras q;
  • stoch(q)=price-LL(q) - q-periodo de Estocástico;
  • TStoch(price,q,r,s,u) - Estocástico q-period triplamente suavizada;
  • HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;
  • EMA(..., r) - primeira suavização média móvel exponencialmente com período r, aplicado a:
    1. Estocástico q-período;
    2. Variação de preços q-período;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.

se EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, o TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Parâmetros de entrada::

  • q - período, utilizado para o cálculo do Estocástico (por padrão q = 5);
  • r - período de 1º EMA, aplicado ao Estocástico (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/364

A classe para desenhar o indicador ADX usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador ADX usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice da Média do Movimento Direcional (Average Directional Moviment Index, ADX) utilizando o algoritmo do buffer anel.

A classe para desenhar o indicador ADX Wilder usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador ADX Wilder usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice da Média do Movimento Direcional Wilder (ADX Wilder) utilizando o algoritmo do buffer anel.

A classe desenha o indicador ATR usando o buffer anel A classe desenha o indicador ATR usando o buffer anel

A classe foi projetada para o cálculo do indicador Average True Range (ATR) usando o algoritmo do buffer anel.

Exp_ColorTrend_CF Exp_ColorTrend_CF

O sistema de negociação Exp_ColorTrend_CF se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorTrend_CF.