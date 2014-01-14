CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Trend_CF - indicador para MetaTrader 5

Ronald Verwer/ROVERCOM | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2294
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Ronald Verwer/ROVERCOM

Este indicador é feito como um enchimento entre as duas linhas. A cor do enchimento mostra a direção de uma tendência e a largura do canal entre as linhas mostra a força da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.10.2007.

ColorTrend_CF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/482

WATR WATR

Um indicador simples de demonstração de tendência.

Canal Verdadeiro SHI(NB-channel) Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)

SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.

JFatlSpeed JFatlSpeed

Este indicador exibe a taxa da variação da tendência com uma latência mínima.