Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trend_CF - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2294
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
Ronald Verwer/ROVERCOM
Este indicador é feito como um enchimento entre as duas linhas. A cor do enchimento mostra a direção de uma tendência e a largura do canal entre as linhas mostra a força da tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.10.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/482
WATR
Um indicador simples de demonstração de tendência.Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)
SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.
JFatlAcceleration
JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.JFatlSpeed
Este indicador exibe a taxa da variação da tendência com uma latência mínima.