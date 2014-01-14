CodeBaseSeções
Indicador Estocástico Blau_TStoch - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Publicado:
Atualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicador Estocástico (Estocástico suavizado q-período) por William Blau baseado no Indicador Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Ele mostra a distância entre o preço de fechamento e o preço mínimo das barras q. O valor numérico de Estocástico mostra a posição de preço em relação ao preço mínimo do período (barras q), os valores são >= 0.

Indicador Estocástico Blau_TStoch

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_TStoch.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicador Estocástico Blau_TStoch

Indicador Estocástico Blau_TStoch

Cálculo:

A seguinte fórmula é utilizada para o cálculo de q-período do Estocástico:

stoch(price,q) = price - LL(q)

onde:
  • price - preço de fechamento do tempo gráfico atual;
  • q - número de barras, utilizado para o cálculo de Estocástico;
  • LL(q) - preço mínimo das barras q.

O q-período suavizado do Estocástico é calculado como se segue:

TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • q - número de barras, utilizado para o cálculo de Estocástico;
  • stoch(price,q)=price-LL(q)- q-period de Estocástico;
  • EMA(stoch(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencial com período r, aplicado ao Estocástico;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.

Parâmetros de entrada:

  • q - período, utilizado para o cálculo do Estocástico (por padrão q = 5);
  • r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/363

