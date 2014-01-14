Participe de nossa página de fãs
A classe CATROnRingBuffer foi projetada para o cálculo do indicador Average True Range (ATR) usando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
classe CATROnRingBuffer
Título
#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe CATROnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- método de inicialização: bool Init( // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" int ma_period = 14, // período da Média Móvel suavizada ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA, // método da Média Móvel suavizada int size_buffer = 256, // o tamanho do buffer anel, número de dados armazenados bool as_series = false // "true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer de indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho das arrays const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double &high[] // o valor da array da máxima do preço const double &low[] // o valor da array da mínima do preço const double &close[] // array do fechamento do preço );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array double MainOnValue( // retorna o valor ATR para o elemento configurado const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados da array const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam const double high, // o valor da máxima do preço const double low, // o valor da máxima do preço const double close, // fechamento do preço const int index // o índice do elemento );
//--- métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name(); // Retorna o nome do indicador string MAMethod(); // Retorna o método suavizado na forma da linha de texto int MAPeriod(); // Retorna o período suavizado int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh> CATROnRingBuffer atr; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- Cálculo do indicador: atr.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... //--- copiar os dados dos buffers anel "atr" ao indicador: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ATR_Buffer[i]=atr[rates_total-1-i]; } return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O arquivo Test_ATR_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador em função da série temporal de preços. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_ATR_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador ATR é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um linha do indicador ATR é calculada.
O resultado do trabalho do Test_ATR_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_ATR_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1344
