CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Silent stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1734
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Svinozavr

Substituição do Estocástico padrão. Ele tem os mesmos parâmetros que o indicador padrão mais o parâmetro "sensibilidade" Sens na janela de parâmetros. Ele permite diminuir as flutuações abaixo de um certo nível definido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é reduzido consideravelmente.

A verdade é que o Estocástico padrão (por Layne) localiza o preço atual entre as máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem um dos outros por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar valores de sobrevenda / sobrecompra. A implementação de um limite permite diminuir os tipos de oscilações desprezíveis para um sistema de negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2009.  

Fig.1 Indicador ColorStochNR

Fig.1 Indicador ColorStochNR 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1254

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

Sistema de negociação baseado no indicador AnchoredMomentum.

CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico

Função de carregamento do histórico da MetaQuotes ligeiramente modificada.

Exp_GG-RSI-CCI Exp_GG-RSI-CCI

O Expert Advisor se baseia no sinal do indicador GG-RSI-CCI.

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

O script calcula o número de lotes que se deve negociar utilizando uma porcentagem especificada de risco do fundo.