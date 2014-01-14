Participe de nossa página de fãs
Silent stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Substituição do Estocástico padrão. Ele tem os mesmos parâmetros que o indicador padrão mais o parâmetro "sensibilidade" Sens na janela de parâmetros. Ele permite diminuir as flutuações abaixo de um certo nível definido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é reduzido consideravelmente.
A verdade é que o Estocástico padrão (por Layne) localiza o preço atual entre as máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem um dos outros por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar valores de sobrevenda / sobrecompra. A implementação de um limite permite diminuir os tipos de oscilações desprezíveis para um sistema de negociação.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2009.
Fig.1 Indicador ColorStochNR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1254
