Svinozavr

Substituição do Estocástico padrão. Ele tem os mesmos parâmetros que o indicador padrão mais o parâmetro "sensibilidade" Sens na janela de parâmetros. Ele permite diminuir as flutuações abaixo de um certo nível definido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é reduzido consideravelmente.

A verdade é que o Estocástico padrão (por Layne) localiza o preço atual entre as máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem um dos outros por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar valores de sobrevenda / sobrecompra. A implementação de um limite permite diminuir os tipos de oscilações desprezíveis para um sistema de negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2009.

Fig.1 Indicador ColorStochNR