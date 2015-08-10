Por padrão, esse indicador mostra nove valores de duas médias móveis diferentes (МА) para o período atual, uma diferença entre os valores de МА sequenciais anteriores e a diferença entre as MAs em pontos. Você pode configurar a exibição dos dados com compensações positivas ou negativas e/ou arredondados para dígitos decimais, se necessário. Exibindo os valores para a barra zero (atual) não é suportado.

Este indicador, como a sua versão para o MetaTrader 4, pode ser usado para exibir não apenas a diferença entre os valores sequenciais, mas também a distância em pontos, sem estender o código fonte:

entre as barras HIGH e LOW , HIGH e OPEN , HIGH e CLOSE ou HIGH e os valores de um determinado índice da média móvel, considerando também algumas compensações positivas ou negativas em pontos e/ou com a diminuição ou o número "estendido" de dígitos decimais;

e , e , e ou e os valores de um determinado índice da média móvel, considerando também algumas compensações positivas ou negativas em pontos e/ou com a diminuição ou o número "estendido" de dígitos decimais; entre OPEN e ... (etc.);

e ... (etc.); entre CLOSE e ... (etc.);

e ... (etc.); entre LOW e ... (etc.);

e ... (etc.); entre duas médias móveis, considerando ou não considerando compensações positivas ou negativas e/ou com menos ou mais dígitos decimais.

Como mostrado nas imagens abaixo, uma tabela é exibida em um gráfico de 3 dígitos com valores, arredondados para dois dígitos decimais, e também "estendidos" a 4 dígitos decimais.

Fora isso, o indicador é idêntico a sua versão para o MetaTrader 4:

Na tabela do indicador, as cores mudam automaticamente para as marcas de МА (ou barras) e diferenças entre os valores sequenciais adjacentes. As cores diferentes se aplicam quando os valores mudam do maior, menor e/ou igual. Mudando a cor para a diferença entre duas médias móveis (e/ou barras ou compensações) apresentadas na quinta linha da tabela não é suportado.

Os cálculos e as mudanças dos valores da tabela ocorrem quando:

quando uma nova barra aparecer;

quando os parâmetros de entrada do indicador ser alterado pelo usuário;

quando o usuário altera o período ou o símbolo da tabela com um indicador ligado.

Se nove valores em cada linha da tabela por eixo X é demais ou muito baixa, em seguida, para alterar o número de células e, portanto, a quantidade de dados calculados e exibidos, você precisa mudar o 9 para um número positivo >= 2 nesta linha de código:

#define ARRAY_SIZE_X 9

Informações adicionais:

A tabelda de indicadores tem o mesmo "segredo", como sua versão para МetaТrader 4: você pode escondê-lo temporariamente clicando na barra horizontal sob o cabeçalho da tabela.

Nota: O título da tabela mostra os números de barras cujos valores são apresentados pelo indicador. Nos parâmetros indicadores, você pode alterar o número de barras de início para qualquer valor positivo diferente de zero.

A razão para não incluir a barra zero é que eu escrevi o indicador para as necessidades pessoais e eu não exigi exibir os dados em constante mudança para a barra atual (zero). No entanto, se você precisar exibir dados (resultados) mudando a cada tick para um barra atualmente formando, você precisa implementar uma estrutura de código ligeiramente diferente.



Na verdade, a limitação de barras atuais (zero) só se aplica aos valores na tabela. Assim, você pode, se necessário, adicionar linhas para o código, por exemplo, para implementar notificações (alertas etc.), que desencadeará quando o preço atuais romper certos valores da tabela. Você também pode acionar as notificações quando certos "novos" valores da tabela são inferiores/superiores ou iguais a certos valores "velhos". Além disso, você pode substituir os cálculos de MA ou a marca da barra existente com alguns outros cálculos necessários.



Você pode visualizar os parâmetros de cada Média Móvel (definido nos parâmetros de entrada ou na permanência por padrão) a qualquer momento ao passar o cursor sobre as células da tabela.

Nota: As dicas de ferramentas com os valores dos parâmetros serão exibidos somente se a opção "Show object descriptions" é ativado nas propriedades do gráfico.



Em vez dos valores de МА, você pode configurar a exibição de dados com compensações positivas ou negativas exigidas nos pontos de cada Média Móvel ou das barras.

Nota: Para fazer a exibição do indicador Open e/ou High e/ou Low e/ou Close das barras adjacentes e as diferenças entre elas, em vez de cálculos da MA, você precisa definir os seguintes valores de MA nos parâmetros de entrada: Period Moving Averages ... = 1 ;

MA method ...= MODE_SMA;

Apply to... = PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW or PRICE_CLOSE . Com este conjunto de parâmetros, o indicador irá calcular diretamente por marcas de barras, sem obter o manipulador iMA.

Se você precisa para completar ou "estender" os valores de МА das barras para um determinado dígito decimal, defina o valor necessário (número de dígitos decimais) para o parâmetro de entrada Decimal Digits .

. Você também pode desativar a exibição das linhas indicadoras nos parâmetros de entrada.

Nota: As cores da linha dependem da direção do primeiro valor calculado da barra, que é definido na linha Shift (barra para o primeiro valor):. As linhas traçadas são 1 barra mais profunda no gráfico, que o número de valores de МА na tabela (isto permite ver quais marcas a última barra na tabela foi comparada).



Nos parâmetros de entrada, você também pode alterar o desvio por eixos X e Y, o tamanho das células de tabela, tamanho da fonte, cor, e trazer a tabela para frente (por padrão, ela é processado em segundo plano, evitando o escurecimento das barras).

Fig.1. Linhas indicadoras, marcas e diferenças de pontos entre os preços High e Low, arredondado para dois dígitos decimais, em um gráfico de 3 dígitos





Fig.2. Marcas e diferenças de pontos entre duas médias móveis, "estendida" a 4 dígitos decimais, em um gráfico de 3 dígitos





Nota: Se você tiver adicionado esse indicador em um gráfico junto com a(s) média(s) móvel(s) padrão e não tiver definido as compensações e/ou o arredondamento nos parâmetros de entrada do ID Lite Info MA, mas as linhas deste indicador não correspondem ao padrão de MAs (com os mesmos parâmetros), então por favor, não tire conclusões precipitadas sobre a precisão do cálculo. Abra a Janela de Dados e verifique o número de dígitos exibidos para o padrão da Média Móvel (por exemplo, pode usar quatro dígitos decimais em um gráfico de 3 dígitos). Isso é normal e conveniente em minha opinião porque médias móveis são calculados por valores médios. Exemplo: (1.2052 + 1.2057 + 1.2073)/3 = 1.2060667. Portanto, os valores calculados com dígitos arredondadas ou estendidos aumentam o número de possíveis cenários de uso. Se as linhas devem perfeitamente se manifestar (com outros parâmetros idênticos), você pode escolher um maior número de dígitos decimais Decimal Digits da lista suspensa nos parâmetros de entrada do ID Lite Info MA.









Fig.3. Média Móvel embutida e ID Lite Info MA (com dígitos decimais=gráfico atual) em um gráfico de 3 dígitos