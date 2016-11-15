この指標はデフォルトでは現在の期間の2つの異なる移動平均（МА）の9つの値、前回のシーケンシャルМА値の差とMAの差をポイント単位で示します。データ表示では正または負のオフセットの設定や必要な桁に丸める設定もできます。ゼロ（現在の）バーの値の表示はサポートされていません。

この指標はMetaTrader 4版同様、ソースコードの書き直しなしでシーケンシャルな値間の違いだけではなく、ポイントの差を表示するのに使用できます。

バーの HIGH と LOW 、 HIGH と OPEN 、 HIGH と CLOSE または HIGH とある移動平均値、また、ポイントの正負のオフセットおよび/または小数点以下の桁が減少/増加が考慮されます。

と 、 と 、 と または とある移動平均値、また、ポイントの正負のオフセットおよび/または小数点以下の桁が減少/増加が考慮されます。 OPEN と。。など

と。。など CLOSE と。。など

と。。など LOW と。。など

と。。など 2つの移動平均間、 正負のオフセット及び/または小数点以下の桁が減少/増加は考慮される場合とされない場合があります。

下のスクリーンショットに示されるように、テーブルは3桁のチャートで2桁に丸められた値と、4桁に「拡張」された値を表示します。

これ以外の点では、この指標はMetaTrader 4版と同一です。

指標の表では、色はМА（またはバー）にマークと隣接する連続したの間の違いを自動的に変更します。値がより大きく、より少ないおよび/または同等に変更したときは、別々の色が適用されます。表の第5行に表示される2つの移動平均（および/またはバーやオフセット）の差の色を変更することはできません。

表の値の計算と変更は次の場合に発生します。

新しいバーが出現する;

ユーザが指標の入力パラメータを変える

ユーザが指標が取り付けられたチャートの時間枠や銘柄を変更する

X軸による各テーブル行の9つの値が大きすぎるか小さすぎる場合は、セル数と計算され表示されるデータの量を変更するには次のコード行で9を>=2の正の数に変更する必要があります。

#define ARRAY_SIZE_X 9

指標の表には、МetaTrader4版と同じ「秘密」があります。表の見出しの下の水平バーをクリックすると、表は一時的に隠すことができます。

注：表の見出しには、値が指標によって表示されるバーの番号が表示されます。指標パラメータでは、開始バーの番号をゼロ以外の正の値に変更できます。

ゼロバーが含まれていないのは、私が個人的なニーズのためにこの指標を書いて常に変化する現在の（ゼロ）バーのデータを表示する必要がなかったからです。ですが、もし現在のバーのティックごとにデータ（結果）を変更して表示する必要がある場合は、わずかに異なるコード構造を実装する必要があります。



実際、この現在の（ゼロ）バーについての制限は表の値にのみ適用されます。したがって、必要に応じて、コードに行を追加することができます。たとえば、現在の価格がテーブルの特定の値を超えたときに発生する通知（アラートなど）の実装も可能です。また、表の特定の「新しい」値が特定の「古い」値より小さいか等しい場合には通知をトリガーすることができます。また、既存のMAまたはバーマークの計算を他の計算に置き換えることもできます。



各移動平均のパラメータ（入力パラメータに設定されているかデフォルトのままの）は、カーソルをテーブルセルの上に移動することで、いつでも見ることができます。

注：チャートプロパティでオブジェクトの説明を表示オプションがオンになっている場合にのみ、パラメータ値を含むツールヒントが表示されます。



МА値の代わりに、各移動平均やバーマークからグラフのポイント単位で必要な正または負のオフセットを使用してデータの表示を設定することもできます。

МАまたはbarの値を特定の10進数に丸めるまたは「伸ばす」必要がある場合は Decimal digits 入力パラメータに必要な値（小数点以下の桁数）を設定します。

入力パラメータに必要な値（小数点以下の桁数）を設定します。 また、入力パラメータでは指標線の表示をオフにすることもできます。

注：線の色は最初の計算されたバーの値の方向に依存し、これはShift（最初の値のバー）で設定されています。プロットされた線は、表のМА値の数よりもチャートに1バー分長いです（これによって表の最後のバーと比較されるマークが表示されます）。



入力パラメータでは、表のX及びY軸でのオフセット、表のセルのサイズ、フォントのサイズ、色を変更し、表を前面に表示することもできます（デフォルトでは、表はバーを隠すことがないように背景でレンダリングされます）。

図1 3桁のチャートでの、指標線、 高値と安値のマーク、及び高値と安値の差が四捨五入された小数点以下2桁の数字





図2 3桁のチャートでの、2つの移動平均のマークとその間のポイント単位での差が小数点以下4桁に「拡張」されたもの





注：この指標を標準移動平均と共にチャートに追加し、ID Lite Info MA入力パラメータでオフセットおよび/または四捨五入を設定していないが、 この指標が（同一のパラメータをもつ）標準のMAと一致しない場合、計算の正確性についての結論に急がないでください。 データウィンドウを開いて標準移動平均の表示桁数をご確認ください（たとえば、3桁のチャートで小数点下4桁が使用されている場合があります）。 移動平均が平均値によって計算されるため、これは私の意見では普通で便利です。例：（1.2052 + 1.2057 + 1.2073）/ 3 = 1.2060667。したがって、丸められた数または炎上された数の計算値は、使用シナリオの数を増やします。 線が完全に一致されるべき場合は（他のパラメータは同一） ID Lite Info MA 入力パラメータのドロップダウンリストでより多い小数点以下桁数をDecimal digitsで選ぶことができます。









図3 3桁チャートでの内蔵された移動平均と ID Lite Info MA (Decimal digits=current chart)

2015年9月25日のバージョン1.11：

最大移動平均期間の値を500バーから3000バーに増加しました。この制限は自由に設定できるので、この値は任意の正の整数値に変更することができます。これは次の関数で設定されます。

bool CheckInput( int period, string text)