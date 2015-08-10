Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorZerolagX10MA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 888
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorZerolagX10MA com indicação adicional da força de tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador ColorZerolagX10MA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente do filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente do filtro da lei quadrática 2
Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força tendência.
- fraca - sem pontos;
- média - pequenos pontos coloridos;
- forte - grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13354
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagX10MA baseia-se na na variação da direção da média móvel ColorZerolagX10MA.ColorZerolagX10MA_HTF
O indicador ColorZerolagX10MA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
Os indicador mostra os valores das médias móveis (MA), a diferença entre os valores e a diferença entre as MA.Exp_ColorJMomentum
O Expert Advisor Exp_ColorJMomentum baseia-se na mudança de direção do histograma ColorJMomentum.