ColorZerolagX10MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
888
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorZerolagX10MA com indicação adicional da força de tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador ColorZerolagX10MA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente do filtro da lei quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Coeficiente do filtro da lei quadrática 2

Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força tendência.

  1. fraca - sem pontos;
  2. média - pequenos pontos coloridos;
  3. forte - grandes pontos coloridos.

O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13354

