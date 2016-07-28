Standardmäßig zeigt dieser Indikator neun Werte von zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten (MA) für den aktuellen TimeFrame, eine Differenz zwischen vorherigen MA-Werten und eine Differenz zwischen MA's in Punkten. Sie können die Datenanzeige mit positiven oder negativen Offsets und/oder gerundet auf die notwendigen Dezimalstellen einstellen. Anzeige von Werten für Null (aktueller Balken) wird nicht unterstützt.

Dieser Indikator kann, wieseine Version für MetaTrader 4, verwendet werden um nicht nur die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Werten anzuzeigen, sondern auch um die Distanz in Punkten abzubilden ohne den Quellcode zu verändern:

zwischen dem Balken HOCH und TIEF , HOCH und ERÖFFNUNG , HOCH und SCHLUSS oder HOCH und Werten eines bestimmten gleitenden Durchschnitt, auch unter Berücksichtigung von positiven oder negativen Offsets in Punkten und/oder mit verminderter oder "erweiterter" Anzahl von Dezimalstellen;

und , und , und oder und Werten eines bestimmten gleitenden Durchschnitt, auch unter Berücksichtigung von positiven oder negativen Offsets in Punkten und/oder mit verminderter oder "erweiterter" Anzahl von Dezimalstellen; zwischen ERÖFFNUNG und ... (etc.);

und ... (etc.); zwischen SCHKLUSS und ... (etc.);

und ... (etc.); zwischen TIEF und ... (etc.);

und ... (etc.); zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, unter Berücksichtigung positiver oder negativer Offsets und/oder mit weniger oder mehreren Dezimalstellen.

Wie im Screenshots unten gezeigt, wird eine Tabelle auf einem 3-stelligem Chart mit Werten gezeigt, die auf 2 Dezimalstellen gerundet wurden und auch eine "erweiterte" Darstellung mit 4 Dezimalstellen.

Ansonsten ist dieser Indikator identisch mit der Version für MetaTrader 4:

In der Indikatortabelle, ändern sich die Farben automatisch für МА (oder Balken) Markierungen und Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Werten. Verschiedene Farben werden angewendet wenn die Werte größer, kleiner und/oder gleich sind. Ändern der Farbe für eine Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (und/oder Balken oder Offsets) die in der fünften Tabellenzeile angezeigt werden wird nicht unterstützt.

Die Berechnungen und Änderung der Tabellenwerte tritt ein, wenn:

neue Balken erscheinen;

wenn der Anwender die Eingabeparameter des Indikators ändert;

wenn der Anwender den TimeFrame oder das Symbol des mit dem Indikator verknüpften Charts wechselt.

Wenn neun Werte in jeder Tabellenzeile der X Achse zu hoch oder zu niedrig ist, um die Anzahl der Zellen und damit die Menge der berechneten und dargestellten Daten zu ändern, müssen Sie 9 in eine positive Zahl > = 2 in dieser Codezeile ändern:

#define ARRAY_SIZE_X 9

Weitere Informationen:

Die Indikatortabelle hat das selbe "Geheimnis", wie die Version für МetaТrader 4: sie können sie vorübergehend ausblenden indem sie den horizontalen Balken unter der Tabellenüberschrift anklicken.

Hinweis: Die Tabellenüberschrift zeigt die Balkennummern der Werte die vom Indikator angezeigt werden. In den Indikatorparametern, können Sie die Nummer des Startbalkens auf jeden beliebigen Wert ungleich Null setzen.

Der Grund warum der Null-Balken nicht mit einbezogen wird ist, dass ich den Indikator für meinen eigenen Bedarf geschrieben habe und ich keine ständig ändernden Daten für den aktuellen (Null) Balken gebraucht habe. Wenn sie aber eine Anzeige von Daten (Ergebissen) bei jeder Tickänderung eines gerade sich bildenden Balkens haben möchten, müssen sie eine leicht abgeänderte Codestruktur implementieren.



Tatsächlich hat die Beschränkung für den aktuellen (Null) Balken nur Auswirkung auf die Werte der Tabelle. Sie können daher, falls benötigt, Zeilen zum Code hinzufügen, zum Beispiel um Benachrichtigungen (Alerts etc.) auszulösen wenn der aktuelle Preis durch einen bestimmten Wert der Tabelle bricht. Sie können auch Benachrichtigungen auslösen, wenn ein bestimmter "neuer" Wert aus der Tabelle kleiner als/größer als oder gleich eine bestimmten "alten" Wert ist. Sie können auch den bstehenden MA oder Balkenmarkierungsberechnungen mit anderen benötigten Berechnungen ersetzen.



Sie können die Parameter für jeden gleitenden Durchschnitt (wie in den Eingabeparametern gesetzt oder standardmäßig belassen) jederzeit anzeigen, indem Sie den Cursor über die Tabellenzellen schieben.

Hinweis: Tooltips mit Parameterwerten werden nur angezeigt, wenn die Option "Zeige Objektbeschreibungen" in den Charteigenschaften eingeschaltet ist.



Statt MA-Werten, können Sie die Anzeige von Daten mit benötigten positiven oder negativen Offsets in Punkten von jedem gleitenden Durchschnitt oder Balkenmarkierungen einstellen.

Hinweis: Um den Indikator Eröffnungs und/oder Hoch und/oder Tief und/oder Schluss von angrenzenden Balken und Differenzen zwischen ihnen anstannd der MA-Berechnungen anzuzeigen, müssen Sie die folgenden MA-Werte in den Eingabeparameter setzen: Period Moving Averages ... = 1 ;

MA Methode ...= MODE_SMA;

Anwenden auf... = PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW or PRICE_CLOSE . Mit diesem Satz von Parametern berechnet der Indikator direkt Balkenmarkierungen ohne sich einen iMA Handle zu holen.

Wenn Sie den MA oder Balkenwerte runden oder auf eine bestimmte Dezimalstelle "erweitern" müssen, stellen Sie den benötigten Wert (Anzahl der Dezimalstellen) für den Paraemter Dezimalstellen ein.

ein. Sie können auch die Anzeige der Indikatorlinien in den Eingabeparametern abschalten.

Hinweis: Die Farben der Linien hängen von der Richtung des ersten berechneten Balkenwertes ab, der in der Linien Verschiebung (Balken für ersten Wert) eingestellt wurde:. Gezeichneten Linien sind 1 Balken länger tief im Chart als die Anzahl der МА Werte in der Tabelle (dies ermöglicht zu sehen, mit welche Markierung im letzten Balken in der Tabelle verglichen wird).



In den Eingabeparametern können Sie auch ändern: das Offset der Tabelle für die X- und Y-Achse, Größe der Zellen, Schriftgröße, Farben und Sie können die Tabelle nach vorne bringen (standardmäßig wird sie im Hintergrund gezeichnet um zu verhindern, dass sie Balken verdeckt).

Abb.1. Indikatorlinien, Markierungen und Differenzen in Punkten zwischen Hoch- und Tiefpreisen, gerundet auf 2 Dezimalstellen auf einem 3-stelligen Chart





Abb.2. Markierungen und Differenzen in Punkten zwischen 2 gleitenden Durchschnitten, "erweitert" auf 4 Dezimalstellen auf einem 3-stelligen Chart





Hinweis: Wenn Sie diesen Indikator gemeinsam mit Standard Gleitenden Durchschnitt(en) hinzugefügt haben, haben Sie nicht die Offsets und/oder Rundung in den Eingabeparametern "ID Lite Info MA", aber die Linien dieses Indikators stimmen nicht mit den Standard MAs überein ((mit den selben Parametern). Ziehen Sie dann bitte keine Schlüsse über die Genauigkeit der Berechnung. Öffen Sie das Datenfenster und prüfen die Anzahl der angezeigten Dezimalen für den Standard Gleitenden Durchschnitt (er kann zum Beispiel 4 Dezimalstellen auf einem 3-stelligen Chart verwenden). Das ist normal und meiner Meinung nach bequem weil gleitenden Durchschnitte durch Mittelwerte berechnet werden. Beispiel: (1.2052 + 1.2057 + 1.2073)/3 = 1.2060667. Berechnete Werte mit gerundeten oder erweiterten Stellen erhöhen daher Zahl der möglichen Einsatzszenarien. Wenn die Linien pefekt mit anderen übereinstimmen sollen (mit anderen Parametern indentisch), können Sie eine größere Anzahl von Dezimalstellen in der Drop-Down-Liste Dezimalstellender ID Lite Info MA Eingabeparameter auswählen.









Abb.3. Eingebauter Gleitender Durchschnitt und ID Lite Info MA (mit Dezimalstellen=aktueller Chart) auf einem 3-stelligen Chart

Version 1.11 vom 25.09.2015:

Maximale rMoving Averages Periodenwert von 500 auf 3000 Balken erhöht. Nachdem dieses Limit beliebig gesetzt werden kann, können Sie diesen Wert auf jeden anderen positiven, ganzzahligen Wert setzen. Er wird in der folgenden Funktion gesetzt:

bool CheckInput( int period, string text)