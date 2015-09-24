省缺, 本指标显示 当前时间帧 两条不同均线 (МА) 的九个数值, 与序列前一个 MA 数值的差价和不同 MA 之间的点数。您可以设置数据显示的正偏移或负偏移, 以及/或近似的所需小数精度。不支持显示零号柱线 (当前)。

本指标, 作为 其 MetaTrader 4 版本, 不仅可以显示不同序列数值之间的差价, 还可以显示距离的点数, 而无需扩充代码:

在柱线的 最高价 和 最低价 , 最高价 和 开盘价 , 最高价 和 收盘价 或 最高价 和确定的均线数值, 还考虑了正负偏移点数, 和/或递减, 或小数点 "扩展";

和 , 和 , 和 或 和确定的均线数值, 还考虑了正负偏移点数, 和/或递减, 或小数点 "扩展"; 在 OPEN 和 ... (等等) 之间;

和 ... (等等) 之间; 在 CLOSE 和 ... (等等) 之间;

和 ... (等等) 之间; 在 LOW 和 ... (等等) 之间;

和 ... (等等) 之间; 在两条均线之间, 考虑或不考虑正负偏移, 和/或较少或更多的小数点。

如下所示的截图, 一张表格在图表上显示 3-位小数数值, 近似到 2 位小数, 以及 "扩展" 到 4 位小数。

除此之外, 本指标与其 MetaTrader 4 版本保持一致:

在指标的表格里, MA (或柱线) 的标记, 以及相邻序列数值之间的差价颜色自动变化。当数值变化更大, 更小和/或相等时应用不同颜色。不支持在表格第五行显示两条均线差价的颜色变化 (和/或柱线或偏移) 。

计算并修改表格数值发生于:

当新柱线出现;

当用户改变指标的输入参数;

但用户改变时间帧, 或图表品种挂载指标。

如果表格每行九个数据的 X 坐标太多或太低, 则修改单元以及计算显示的数据数量, 您需要在此代码行将 9 修改为 >= 2 的正数:

#define ARRAY_SIZE_X 9

附加信息:

指标表格有相同的 "秘密", 作为其 МetaТrader 4 版本: 您可以通过点击表格头部下方的水平柱线临时隐藏它。

注: 表格头所示的柱线数值是由指标显示的。在指标参数里, 您可以修改起始柱线数字为任意非零正数。

我写的指标之所以不包括零号柱线, 出于个人需求, 我并不需要显示当前 (零号) 柱线不断变化的数据。不过, 如果您需要显示当前形成的柱线每次报价变化的数据 (结果), 您需要实现一段略有差异的代码结构。



实际上, 当前 (零号) 柱线的限制仅应用在表格数据里。因此若您需要, 您可以添加几行代码, 例如, 实现当 当前价位突破确定表格里的数值时触发通知 (提醒等)。您也可以在表格里确定的 "新" 数值小于/大于或等于确定的 "旧" 数值时触发通知。而且, 您可以替换计算参数, 从现存的 MA 或柱线标记, 到一些其它需要。



您可以在任何时间通过光标悬浮在表格单元上来查看每条均线的参数 (在输入参数设置或保留省缺的值)。

注: 工具提示参数值仅在图表属性 "显示对象描述" 选项打开时才会出现。



替代 МА 数值, 您可以根据需要设置显示每条均线或柱线标记的带有正负偏移的点数值。

注: 为令指标显示相邻柱线的 开盘 和/或 最高价 和/或 最低价 和/或 收盘价 以及它们之间的差价来替代计算 MA, 您需要在输入参数里设置以下 MA 数值: Period Moving Averages ... = 1 ;

MA method ...= MODE_SMA;

Apply to... = PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW or PRICE_CLOSE . 配合这套参数, 指标将直接计算柱线标记, 无需得到 iMA 句柄。

如果您需要近似或 "扩展" МА 或柱线数值至确定的小数位, 在 Decimal digits 输入参数里设置所需数值 (小数位个数)。

输入参数里设置所需数值 (小数位个数)。 您也可以在输入参数里关闭指标行的显示。

注: 行颜色根据 首根 柱线的计算值方向, 其设置在 Shift (bar for first value) 那行:. 图表上绘制的线条会多出一根柱线, 超过表格里 МА 数据的数量 (这样可看到表格里标记的最后柱线正在与谁进行比较)。



再输入参数里, 您也可以修改表格的 X 和 Y 坐标偏移, 表格单元大小, 字号, 颜色, 和表格前置 (省缺, 它在背景上渲染, 以避免遮盖柱线)。

图例.1. 指标行, 标记以及 最高 和 最低 价之间的点数差, 近似到 2 位小数, 绘于 3-位小数的图表





图例.2. 标记以及两条均线之间的点数差, "扩展" 到 4 位小数, 绘于 3-位小数的图表





注: 如果您已经在图表上添加本指标, 并伴有标准均线, 且您没有在 ID 精简信息 MA 的输入参数里设置偏移和近似, 但本指标的线条未与标准 MA (具有相同参数) 匹配, 请不要对计算的准确性妄下结论。 打开 数据窗口 并检查标准均线显示的小数位 (例如, 它也许在 3 位小数的图表上使用 4 位小数)。 在我看来这是正常的, 方便的, 因为均线是计算平均值。例如: (1.2052 + 1.2057 + 1.2073)/3 = 1.2060667。所以, 近似或扩展小数位的计算值, 提升了使用场景的可能数量。 如果线条 应完美匹配 (与其它参数相同), 您可以在 ID 精简信息 MA 输入参数的 Decimal digits 下拉列表里选择更大的小数位。









图例.3. 在 3-位小数图表上的内置均线和 ID 精简信息 MA (参数 Decimal digits=当前图表)