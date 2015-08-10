O Expert Advisor Exp_ColorJLaguerre baseia-se na mudança de posição do oscilador ColorJLaguerre em relação aos níveis de sobrecompra e sobrevenda. O sinal é formado quando uma barra esta se fechando, se houver mudança na cor do oscilador.

Este Expert Advisor requer o arquivo ColorJLaguerre.ex5 do indicador compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

