Experts

Exp_ColorZerolagX10MA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
701
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagx10ma.mq5 (9.79 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorZerolagX10MA.mq5 (10.63 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagX10MA baseia-se na na variação da direção da média móvel ColorZerolagX10MA. O sinal é formado quando uma barra está se fechando, se houver mudança na direção em Movimento médio.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagX10MA.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13353

