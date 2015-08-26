Este indicador muestra por defecto en un recuadro del gráfico nueve valores de dos diferentes Moving Averages (МА) del marco temporal actual, las diferencias en puntos entre los valores МА consecutivos anteriores y las diferencias en puntos entre las propias МА. Es posible mostrar los datos con las sangrías positivas o negativas y/o redondeados hasta los decimales que interesen. No se pueden mostrar los valores en la barra cero (actual).

De esta forma, este indicador, al igual que su homónimo compañero de armas para MetaTrader 4, puede, sin ninguna adición en el código, aplicarse para mostrar de manera visual las diferencias entre valores consecutivos, pero también para mostrar las distancias en puntos:

entre HIGH y LOW de las barras, HIGH y OPEN de las barras, HIGH y CLOSE de las barras o HIGH y los valores de las medias móviles que le interesen, incluyendo el caso de que se tengan en cuenta algunas sangrías positivas o negativas en puntos, y/o un número reducido o "ampliado" de decimales;

y de las barras, y de las barras, y de las barras o y los valores de las medias móviles que le interesen, incluyendo el caso de que se tengan en cuenta algunas sangrías positivas o negativas en puntos, y/o un número reducido o "ampliado" de decimales; entre OPEN y ... (etcétera);

y ... (etcétera); entre CLOSE y ... (etcétera);

y ... (etcétera); entre LOW y ... (etcétera);

y ... (etcétera); simplemente entre dos medias móviles, teniendo en cuenta o sin tener en cuenta las sangrías positivas o negativas con respecto a ellas y/o un número superior o inferior de decimales.

Más abajo tenemos capturas de pantalla, donde en el gráfico con decimales de tres cifras se muestran en el recuadro valores, tanto redondeados hasta dos decimales, como "ampliados" hasta cuatro decimales.

Por lo demás, este indicador es completamente análogo al mismo para MetaTrader 4:

Los colores en el recuadro cambian de forma automática para las marcas МА (o barras) y las diferencias entre valores consecutivos contiguos. Están disponibles diversos colores para marcar el cambio a un valor mayor, menor y/o igual. No se dispone de cambio de color para los valores de las diferencias entre las dos medias móviles propiamente (y/o las barras o las sangrías), representadas en la quinta línea inferior del recuadro.

Los cálculos y cambios de los valores tienen lugar:

al aparecer una nueva barra o barras;

al cambiar los parámetros externos de este indicador;

con el cambio de marco temporal o del símbolo del gráfico donde está instalado este indicador-analizador.

Si diez valores en cada línea del recuadro en el eje X resulta ser mucho o poco, entonces para cambiar la cantidad de celdas del eje X y, respectivamente, los datos calculados y representados, hay que cambiar la cifra 9 por un número positivo >= 2 en esta línea del código:

#define ARRAY_SIZE_X 9

Información de referencia:

En el recuadro de este indicador existe el mismo "secreto" que en la versión de МТ4: si no es necesaria temporalmente en el gráfico, es posible "ocultarla", con solo pulsar la barra bajo el encabezamiento del recuadro.

Advertencia: En la parte del encabezamiento del recuadro, se muestran los números de las barras conforme a las cuales el indicador muestra los valores. Es posible cambiar el número de la barra inicial en los parámetros del indicador por cualquiera positivo, excepto la cero. La limitación de la barra cero existe debido a que he escrito este indicador para mí, y no me hacía falta precisamente que se mostrasen en el recuadro datos que cambiasen por tics en base a una barra que se acaba de formar (cero). Sin embargo, si necesita que se representen en el recuadro valores (cálculos) que cambian por tics en una barra que se encuentre aún en el estadio de formación, entonces será necesaria una estructura de código algo diferente.



En general, las limitaciones de representación de los valores en las barras actuales (cero) se hacen extensivas al código, por lo común, solo a la muestra de valores en el recuadro. Por eso, en caso de que sea necesario, usted puede añadir al código las líneas, por ejemplo, para las notificaciones (alertas, etcétera), con las condiciones de activación al producirse la ruptura con precio actual de alguno de los valores del recuadro. Eso por no hablar de las notificaciones (alertas, etcétera), acerca de que, por ejemplo, hay cierto valor o ciertos valores de lo "nuevo" en el recuadro, menor/mayor o igual a alguno o algunos de los "lejanos" en el recuadro. Incluido el caso en el que sustituyan en este código los cálculos ya disponibles de МА o las marcas de las barras por algunas suyas que le interesen más.



Los parámetros de cada una de las Moving Averages (establecidos por usted en los parámetros de entrada del indicador o los que se hayan dejado allí ya disponibles por defecto) se pueden mirar en cualquier momento en las sugerencias emergentes, colocando el cursor en las celdas del recuadro.

Advertencia: Los parámetros serán visibles en las sugerencias emergentes, si en su terminal comercial, en las propiedades del gráfico, está activada la opción "Mostrar la descripción de los objetos".



En lugar de las marcas de МА en los parámetros de entrada, se puede establecer la muestra de datos con las sangrías positivas o negativas necesarias en puntos con respecto a cada una de las Moving Averages o de las marcas de las barras.

Advertencia: Para que el indicador muestre Open y/o High y/o Low y/o Close de las barras contiguas y las diferencias entre ellas, en lugar de los cálculos de МА, basta con elegir en los parámetros de entrada del indicador los siguientes valores de МА: Period Moving Averages ... = 1 ;

MA method ...= MODE_SMA;

Apply to... = PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW o PRICE_CLOSE . Con el conjunto de parámetros mencionado, en este indicador está previsto el cálculo de los valores directamente según las marcas de las barras, sin recurrir al handle iMA.

Si son necesarios los valores de МА o las barras redondeadas o "ampliadas" hasta un decimal determinado, entonces elija la cantidad de decimales necesaria en la línea de parámetros de entrada del indicador Decimal digits .

. En los parámetros de entrada del indicador también está prevista la desactivación de la muestra de las líneas de este indicador.

Advertencia: Los colores de las líneas dependen de la dirección de los valores en la primera de las barras de cálculo establecida en los parámetros en la línea Shift (bar for first value):. Las líneas se dibujan en la 1 barra más larga en profundidad del gráfico que la cantidad de valores МА en el recuadro (para que sea más visible desde qué marca se iguala la última barra en el recuadro).



En los parámetros de entrada también se pueden cambiar las dimensiones de la sangría del recuadro con respecto a los ejes X e Y, las dimensiones de las celdas del recuadro, el tamaño de la fuente, el color, establecer la muestra del recuadro en el primer plano del gráfico (por defecto se muestra en el plano posterior del gráfico, para que no se superponga a las barras).

Fig.1. Líneas del indicador, marcas y diferencias en puntos entre los High y Low de las velas, redondeadas hasta dos decimales, en el gráfico con cotizaciones de tres dígitos

Fig.2. Líneas y diferencias en puntos entre dos medias móviles, "ampliadas" hasta cuatro decimales, en el gráfico con cotizaciones de tres dígitos

Advertencia: Si tiene instalado en el gráfico este indicador y simultáneamente los indicador(es) Moving Average del paquete estándar del terminal, y no se han establecido en los parámetros ID Lite Info MA las sangrías y/o los rodedondeos a cuenta de la reducción de los decimales, pero las líneas de este indicador no coinciden por completo con las líneas de las medias móviles del indicador del grupo estándar del terminal (con exactamente los mismos parámetros), no se precipite, por favor, a la hora de sacar conclusiones sobre cálculos incorrectos. Simplemente abra la Ventana de datos del terminal comercial y mire la cantidad de decimales representados del Moving Average del paquete estándar (por ejemplo, en el gráfico con cotizaciones de tres dígitos, es totalmente plausible que puedan ser de cuatro símbolos según los decimales). Esto es completamente normal, y creo que cómodo, dado que las medias móviles se calculan según los valores medios. Por ejemplo: (1.2052 + 1.2057 + 1.2073)/3 = 1.2060667... En concordancia con esto, los valores calculados con un redondeo pequeño o ampliado, aumentan las variantes de aplicación de los cálculos. En los casos de esas divergencias de líneas, y ante la necesidad de que las líneas coincidan (en caso de que haya parámetros iguales), usted puede sencillamente, en los parámetros de ID Lite Info MA, elegir un número mayor de decimales en los parámetros de la lista desplegable Decimal digits.

Fig.3. Moving Average del paquete estándar del terminal y ID Lite Info MA (de Decimal digits=current chart) en el gráfico con cotizaciones de tres dígitos