ID Lite Info MA - индикатор для MetaTrader 4
Этот индикатор по умолчанию показывает в таблице на графике по девять значений двух различных Moving Averages (МА) текущего таймфрейма, дельты в пунктах между предыдущими последовательными значениями МА и дельты в пунктах между самими МА. Предусмотрен показ данных с интересующими положительными или отрицательными отступами и/или округленными до интересующих десятичных знаков. Не предусмотрен показ значений на нулевом (текущем) баре.
Может применяться просто для отображений отметок Open и/или High, и/или Low, и/или Close баров и дельт между ними (в том числе, например, для отображения размеров свечей/баров от High до Low).
Такой же индикатор есть в Code Base и для MetaTrader 5.
Для значений отметок МА (или баров) и дельт между последовательными соседними значениями цвета в таблице индикатора меняются автоматически. Предусмотрены различные цветовые окраски для изменений значений на большее, меньшее и/или равные. Изменение цвета значений дельт между самими двумя скользящими средними (барами или отступами) не предусмотрено. Расчеты и изменения значений происходят при появлении нового бара/новых баров, при изменении параметров индикатора, смене таймфрейма или символа графика, где установлен индикатор.
Если по девять значений в каждой из строк таблицы по оси X — это много или мало, то для смены количества ячеек по оси X и, соответственно, рассчитываемых и отображаемых данных, нужно изменить цифру 9 на положительное число >= 2 в этой строке кода:
#define ARRAY_SIZE_X 9
В таблице индикатора есть "секрет": если она временно не требуется на графике, её можно "свернуть", нажав на полосу под заголовочной частью таблицы.
Примечание: В заголовочной части таблицы отображаются номера баров, по которым индикатор показывает значения МА. Можно менять номер начального бара в параметрах индикатора на любой положительный, кроме нулевого.
Ограничения по нулевому бару из-за того, что писала такой индикатор для себя и в нем не требовались отображения в таблице потиково меняющихся данных на основе еще только формирующегося текущего (нулевого) бара. Однако, если вам требуется отображение в таблице потиково меняющихся значений (расчетов) на баре, находящемся еще в стадии формирования, то требуется несколько иная структура кода.
Код, что здесь прилагается, потребляет вычислительные ресурсы экономно, в том числе за счёт прописанных многочисленных условий проверок и ограничений, и не производит расчёты и перерасчёты значений МА и дельт на каждом тике.
В целом, ограничения по отображению значений на текущих (нулевых) барах распространяются в прилагаемом коде, в общем-то, только на показ значений в таблице. Поэтому, при необходимости, вы можете просто добавлять туда строки, например, для оповещений (алертов и т.д.), с условиями срабатывания при пробитии текущей ценой каких-то значений из таблицы, предварительно выведенных в отдельные глобальные переменные. Не говоря уже об оповещениях (алертах и т.д.), что, к примеру, какое-то или какие-то значения из "нового" в таблице, меньше/больше или равно какому-то или каким-то из "дальних" в таблице. В том числе, если замените в этом коде имеющиеся расчеты МА или отметок баров на какие-то свои, более вас интересующие.
Параметры каждой из Moving Averages (заданные вами во входных параметрах индикатора или оставленные там имеющиеся по умолчанию), можно посмотреть в любой момент во всплывающих подсказках, наведя курсор на ячейки таблицы.
Примечание: Параметры будут видны во всплывающих подсказках, если в вашем торговом терминале, в свойствах графика, стоит галка у строки: "Показывать описания объектов".
Вместо отметок МА, в параметрах можно задать показ данных с необходимыми положительными или отрицательным отступами в пунктах от каждой из Moving Averages или отметок баров.
Примечание: Чтобы индикатор показывал Open и/или High, и/или Low, и/или Close соседних баров и дельт между ними вместо расчетов МА, достаточно выбрать во входных параметрах индикатора следующие значения МА:
- Period Moving Averages... = 1;
- MA method...= MODE_SMA;
- Apply to... = PRICE_OPEN илиPRICE_HIGH, или PRICE_LOW, или PRICE_CLOSE.
При названных наборах параметров в этом индикаторе предусмотрен расчет значений напрямую по отметкам баров, без обращений к функции iMA.
Если нужны значения МА, округленные до какого-либо десятичного знака, то выберите необходимое количество десятичных знаков в строке параметров индикатора: Decimal digits.
В параметрах индикатора предусмотрено отключение показа линий индикатора.
Примечание: Цвета линий зависят от направлений значений на первом из расчетных баров, заданном в параметрах в строке:" Shift (bar for first value):". Линии индикатора рисуются на 1 бар длиннее в глубину графика, чем количество значений МА в таблице (чтобы легче было видно, с какой отметкой сравнивается последний бар в таблице).
Во входных параметрах индикатора, помимо параметров для МА, также можно менять размеры отступов таблицы от оси X и Y, размеры ячеек таблицы, размер шрифта, расцветки, устанавливать показ таблицы на переднем плане графика (по умолчанию таблица показывается на заднем плане графика, чтоб не загораживать бары).
Версия 1.81:
Поправки в коде, не увеличившие и не уменьшившие возможности индикатора. Проведены для еще большего сходства с кодом такого же индикатора для MetaTrader 5 (в т.ч. с целью увеличения корректности кода и экономности его работы).
Версия 1.86:
Ограничение на максимальное значение периодов Moving Averages увеличено в коде с 500 до 3000 баров. Поскольку это ограничение задается произвольно, при необходимости вы можете менять эту величину на другое положительное целое число по своему усмотрению. Устанавливается оно в теле функции:
bool CheckInput(int period,string text)
В коде проведены небольшие косметические и подстраховочно-оптимизирующие правки.
Версия 1.92:
- Обновления в целом по коду.
Версия 1.93:
- Заменила функцию для удаления индикатора с графика;
- Поправлена (добавлена) закрывающая скобка у текста сообщения, появляющегося когда период МА выбран в свойствах <1 или >3000;
- Немного сократила текст описаний.
