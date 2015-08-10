Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorZerolagMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagMomentum.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentum_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13325
DailySize
Indicador da amplitude diária do movimento de preço. Mostra o histórico das flutuações de preços diárias.ColorSTLM_HTF
O indicador ColorSTLM com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
O indicador ColorZerolagMomentumOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorZerolagMomentumOSMACandle
O indicador ColorZerolagMomentumOSMA implementado como uma seqüência de velas.