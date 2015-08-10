CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorSTLM_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1162
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorSTLM com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorSTLM.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSTLM_HTF

Fig.1. O indicador ColorSTLM_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13320

ColorZerolagMomentumOSMA ColorZerolagMomentumOSMA

Taxa de variação do indicador ColorZerolagMomentum suavizada, representada como um histograma colorido.

ClockAnalog ClockAnalog

Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.

DailySize DailySize

Indicador da amplitude diária do movimento de preço. Mostra o histórico das flutuações de preços diárias.

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

O indicador ColorZerolagMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.