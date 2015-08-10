Participe de nossa página de fãs
Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.
O relógio mostra o status das seguintes bolsas de valores:
Tóquio, Cingapura, Xangai, Dubai, Moscou, Joanesburgo, Londres, Zurique, Frankfurt, Riyadh, Nova York, Toronto, Chicago, Wellington, Sidney.
A transição para o horário de verão/padrão é realizada da seguinte forma:
- Segundo domingo de março: Nova York, Toronto, Chicago. Transição para o horário de verão.
- Último domingo de março: Londres, Zurique, Frankfurt. Transição para o horário de verão.
- Primeiro domingo de abril: Wellington, Sidney. Transição para o tempo padrão.
- Último domingo de Setembro: Wellington. Transição para o horário de verão.
- Primeiro domingo de outubro: Sidney. Transição para o horário de verão.
- Último domingo de outubro: Londres, Zurique, Frankfurt. Transição para o tempo padrão.
- Primeiro domingo de novembro: Nova York, Toronto, Chicago. Transição para o tempo padrão.
Duração do funcionamento da Bolsa em GMT (Informação do stocktime.ru):
- Tóquio. Abertura — 0:00, fechamento — 6:00.
- Singapura. Abertura — 1:00, fechamento — 9:00.
- Xangai. Abertura — 1:30, fechamento — 7:00.
- Dubai. Abertura — 6:00, fechamento — 10:00.
- Moscou. Abertura — 6:00, fechamento — 14:45.
- Joanesburgo. Abertura — 7:00, fechamento — 15:00.
- Riyadh. Abertura — 8:00, fechamento — 12:30.
- Londres, Zurique, Frankfurt. Horário padrão: Abertura — 8:00, fechamento — 16:30. O horário de verão: Abertura — 7:00, fechamento — 15:30.
- Nova York, Toronto, Chicago. Horário padrão: Abertura — 14:30, fechamento — 21:00. O horário de verão: Abertura — 13:30, fechamento — 20:00.
- Wellington. Horário padrão: Abertura — 22:00, fechamento — 04:45. O horário de verão: Abertura — 21:00, fechamento — 03:45.
- Sidney. Horário padrão: Abertura — 0:00, fechamento — 06:00. O horário de verão: Abertura — 23:00, fechamento — 5:00.
O relógio tem dois esquemas de cores para o fundo branco ou preto do gráfico. Você pode mudar a cor de segunda mão e estilo em configurações.
Ações do botão:
Mover:
Trazer para frente:
Esconder (função de movimento não funciona no estado oculto):
O modo de demonstração permite que você exiba as horas de abertura e fechamento para qualquer data:
Localização dos arquivos:
- O arquivo ClockAnalog.zip contém imagens em formato BMP. Extraía para a pasta /Images mantendo a estrutura de pastas. Na pasta /Images, a pasta ClockAnalog deve aparecer contendo as seguintes sub-pastas: /104 (32 arquivos), /110 (36) arquivos, /111 (34 arquivos), /203 (36 arquivos), /403 (36 arquivos) , /409 (32 arquivos); /Images/ClockAnalog deve conter 5 arquivos BMP.
- Os arquivos MQH devem ser colocados em /Include/ClockAnalog.
- Você pode colocar ClockAnalog.mq4 em qualquer pasta do indicador de que você gostar, por exemplo, /Indicators/My.
