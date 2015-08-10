Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.

O relógio mostra o status das seguintes bolsas de valores:

Tóquio, Cingapura, Xangai, Dubai, Moscou, Joanesburgo, Londres, Zurique, Frankfurt, Riyadh, Nova York, Toronto, Chicago, Wellington, Sidney.

A transição para o horário de verão/padrão é realizada da seguinte forma:

Segundo domingo de março: Nova York, Toronto, Chicago. Transição para o horário de verão.

Último domingo de março: Londres, Zurique, Frankfurt. Transição para o horário de verão.

Primeiro domingo de abril: Wellington, Sidney. Transição para o tempo padrão.

Último domingo de Setembro: Wellington. Transição para o horário de verão.

Primeiro domingo de outubro: Sidney. Transição para o horário de verão.

Último domingo de outubro: Londres, Zurique, Frankfurt. Transição para o tempo padrão.

Primeiro domingo de novembro: Nova York, Toronto, Chicago. Transição para o tempo padrão.

Duração do funcionamento da Bolsa em GMT (Informação do stocktime.ru):

Tóquio. Abertura — 0:00, fechamento — 6:00.

Singapura. Abertura — 1:00, fechamento — 9:00.

Xangai. Abertura — 1:30, fechamento — 7:00.

Dubai. Abertura — 6:00, fechamento — 10:00.

Moscou. Abertura — 6:00, fechamento — 14:45.

Joanesburgo. Abertura — 7:00, fechamento — 15:00.

Riyadh. Abertura — 8:00, fechamento — 12:30.

Londres, Zurique, Frankfurt. Horário padrão: Abertura — 8:00, fechamento — 16:30. O horário de verão: Abertura — 7:00, fechamento — 15:30.

Nova York, Toronto, Chicago. Horário padrão: Abertura — 14:30, fechamento — 21:00. O horário de verão: Abertura — 13:30, fechamento — 20:00.

Wellington. Horário padrão: Abertura — 22:00, fechamento — 04:45. O horário de verão: Abertura — 21:00, fechamento — 03:45.

Sidney. Horário padrão: Abertura — 0:00, fechamento — 06:00. O horário de verão: Abertura — 23:00, fechamento — 5:00.

O relógio tem dois esquemas de cores para o fundo branco ou preto do gráfico. Você pode mudar a cor de segunda mão e estilo em configurações.

Ações do botão:

Mover:

Trazer para frente:

Esconder (função de movimento não funciona no estado oculto):

O modo de demonstração permite que você exiba as horas de abertura e fechamento para qualquer data:

Localização dos arquivos: