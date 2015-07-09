Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorZerolagTriXOSMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 946
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Taxa de variação do indicador ColorZerolagTriX suavizado representado como um histograma colorido.
Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13219
