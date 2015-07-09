CodeBaseSeções
ColorZerolagTriXOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
946
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Taxa de variação do indicador ColorZerolagTriX suavizado representado como um histograma colorido.

Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13219

ColorZerolagTriX_HTF ColorZerolagTriX_HTF

O indicador ColorZerolagTriX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

O Expert Advisor Exp_CenterOfGravityOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma CenterOfGravityOSMA.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

O indicador ColorZerolagTriXOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriXOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagTriXOSMA.