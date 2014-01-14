CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Análise de Regressão - indicador para MetaTrader 5

Boris Armenteros | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2708
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.

Esta análise é feita cada vez que há um novo tick.

//--- Parâmetros de entrada
// dp_limiter  deve ser >2 . Se não, será definido automaticamente para o valor padrão
input ushort         dp_limiter  =100;   // Número de pontos de dados
input uint           endpos      =0;     // Último valor da posição
input double         multStdDev  =1.96// Separação das bandas
input inputs_switch  comments   =On;     // Comentários
input inputs_switch  record     =Off;    // Grava a informação em um arquivo de texto

No canto superior esquerdo do gráfico quatro valores são exibidos.

Estes valores representam a dispersão de dados referentes à sua regressão, de modo que o valor mais baixo indica a melhor opção.

Análise de Regressão

Análise de Regressão

Além disso, o indicador permite gravar esses valores em um arquivo de texto para uma posterior análise.

Análise de Regressão

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/352

Silence Silence

Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem.

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

Média Móvel X2MA convertida em oscilador, usando a normalização de seus valores em uma faixa de 0 a 100.

Volatility Volatility

O indicador Volatility exibe a quantidade movimento de preço do corredor para N períodos em pontos.

Aggressiveness Aggressiveness

O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela.