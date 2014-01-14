Análise de Regressão

Participe de nossa página de fãs
Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.
Esta análise é feita cada vez que há um novo tick.
//--- Parâmetros de entrada // dp_limiter deve ser >2 . Se não, será definido automaticamente para o valor padrão input ushort dp_limiter =100; // Número de pontos de dados input uint endpos =0; // Último valor da posição input double multStdDev =1.96; // Separação das bandas input inputs_switch comments =On; // Comentários input inputs_switch record =Off; // Grava a informação em um arquivo de texto
No canto superior esquerdo do gráfico quatro valores são exibidos.
Estes valores representam a dispersão de dados referentes à sua regressão, de modo que o valor mais baixo indica a melhor opção.
Além disso, o indicador permite gravar esses valores em um arquivo de texto para uma posterior análise.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/352
