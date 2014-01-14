Análise de Regressão

Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.

Esta análise é feita cada vez que há um novo tick.

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

No canto superior esquerdo do gráfico quatro valores são exibidos.

Estes valores representam a dispersão de dados referentes à sua regressão, de modo que o valor mais baixo indica a melhor opção.

Além disso, o indicador permite gravar esses valores em um arquivo de texto para uma posterior análise.