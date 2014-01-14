CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Kaufman Efficiency Ratio - indicador para MetaTrader 5

Boris Armenteros | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1881
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Kaufman Efficiency Ratio (também chamado de "eficiência fractal generalizada") de acordo com os livros de Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" e "New Trading Systems & Methods".

Indicador Kaufman Efficiency Ratio

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/351

Aggressiveness Aggressiveness

O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela.

Volatility Volatility

O indicador Volatility exibe a quantidade movimento de preço do corredor para N períodos em pontos.

iSarX4 iSarX4

4 indicadores Parabólicos ao mesmo tempo!

GRNN Neural Network Class GRNN Neural Network Class

A classe implementa uma rede de regressão neural generalizada(General Regression Neural Network - GRNN).