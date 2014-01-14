Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iSarX4 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1543
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador apresenta 4 indicadores parabólicos ao mesmo tempo. O indicador é para novatos sobre o sistema de negociação parabólico.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // menor passo do indicador input double Step_Shift=0.002; // tamanho da variação do passo input double Maximum=0.2; // a máxima para todos os indicadores input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
O parâmetro de entrada Start_Step é o passo do primeiro parabólico.
O parâmetro do passo do segundo parabólico será igual a Start_Step+1*Step_Shift.
O parâmetro do passo do terceiro parabólico será igual a Start_Step+2*Step_Shift.
E o parâmetro do passo do quarto parabólico será igual a Start_Step+3*Step_Shift.
Fig.1 Indicador iSarX4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1325
Kaufman Efficiency Ratio (também chamado de "eficiência fractal generalizada") de acordo com os livros de Perry Kaufman "Smarter Trading" e "New Trading Systems & Methods".Aggressiveness
O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela.
A classe implementa uma rede de regressão neural generalizada(General Regression Neural Network - GRNN).Volatilidade de Kaufman
Indicador Volatilidade de Kaufman de acordo com o livro de Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".