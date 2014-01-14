CodeBaseSeções
iSarX4 - indicador para MetaTrader 5

Este indicador apresenta 4 indicadores parabólicos ao mesmo tempo. O indicador é para novatos sobre o sistema de negociação parabólico.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;     // menor passo do indicador
input double Step_Shift=0.002;    // tamanho da variação do passo
input double Maximum=0.2;        // a máxima para todos os indicadores
input int    Shift=0;           // deslocamento horizontal do indicador em barras

O parâmetro de entrada Start_Step é o passo do primeiro parabólico.

O parâmetro do passo do segundo parabólico será igual a Start_Step+1*Step_Shift.

O parâmetro do passo do terceiro parabólico será igual a Start_Step+2*Step_Shift.

E o parâmetro do passo do quarto parabólico será igual a Start_Step+3*Step_Shift. 

Fig.1 Indicador iSarX4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1325

