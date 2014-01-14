Este indicador apresenta 4 indicadores parabólicos ao mesmo tempo. O indicador é para novatos sobre o sistema de negociação parabólico.

Parâmetros de entrada do indicador:

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

O parâmetro de entrada Start_Step é o passo do primeiro parabólico.

O parâmetro do passo do segundo parabólico será igual a Start_Step+1*Step_Shift.

O parâmetro do passo do terceiro parabólico será igual a Start_Step+2*Step_Shift.

E o parâmetro do passo do quarto parabólico será igual a Start_Step+3*Step_Shift.

Fig.1 Indicador iSarX4