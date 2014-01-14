CodeBaseSeções
Volatilidade de Kaufman - indicador para MetaTrader 5

Boris Armenteros
Visualizações:
2746
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Indicador Volatilidade de Kaufman de acordo com o livro de Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

Indicador Volatilidade de Kaufman

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/350

