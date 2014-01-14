Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volatilidade de Kaufman - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2746
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Volatilidade de Kaufman de acordo com o livro de Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/350
GRNN Neural Network Class
A classe implementa uma rede de regressão neural generalizada(General Regression Neural Network - GRNN).iSarX4
4 indicadores Parabólicos ao mesmo tempo!
Classe de Rede Neural PNN
A classe fornece a rede neural probabilística (Rede Neural Probabilística - PNN).ATR_MA_Oscillator
O ATR MA Oscillator é um oscilador baseado na diferença entre o oscilador ATR e sua linha de sinal.