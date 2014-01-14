CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorJVariation - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
983
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no oscilador ColorJVariation. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando o indicador muda de cor.

Coloque o arquivo compilado ColorJVariation.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par AUDUSD Diário em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1315

ZigZag em Heikin Ashi ZigZag em Heikin Ashi

O ZigZag desenhado usando extremums Heikin Ashi

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Média Móvel híbrida com sistema de filtragem digital e analógico.

St_LRegr St_LRegr

Indicador de canal de regressão linear desenhado nos buffers do indicador.

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

Canal desenhado com base no parabólico.