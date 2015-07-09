CodeBaseSeções
ADXCrossing_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ADXCrossing_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ADXCrossing na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing 
    input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período de cálculo dos indicadores
input uint ADXPeriod=50;
  2. Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Mostra o nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing_HTF_Signal que são necessários para desencadear os alertas e os sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de Disparo
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

Se vários indicadores ADXCrossing_HTF_Signal são usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicador de nomes de etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador ADXCrossing.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. ADXCrossing_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador ADXCrossing_HTF_Signal. Sinal para negociar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13093

