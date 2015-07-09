O indicador ADXCrossing_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ADXCrossing na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint ADXPeriod= 50 ; Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLime ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador ADXCrossing_HTF_Signal que são necessários para desencadear os alertas e os sinais de áudio: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se vários indicadores ADXCrossing_HTF_Signal são usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicador de nomes de etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador ADXCrossing.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. ADXCrossing_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador ADXCrossing_HTF_Signal. Sinal para negociar

