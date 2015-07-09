O indicador Donchian_Fibo_Clouds com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Este indicador requer o arquivo do indicador Donchian_Fibo_Clouds.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Donchian_Fibo_Clouds_HTF