Der AnchoredMomentum Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des AnchoredMomentum Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AnchoredMomentum.ex5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AnchoredMomentumCandle Indikator