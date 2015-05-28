Ставь лайки и следи за новостями
AnchoredMomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2440
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом AnchoredMomentum соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnchoredMomentum.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор AnchoredMomentumCandle
