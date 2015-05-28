CodeBaseРазделы
Индикаторы

AnchoredMomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2440
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом AnchoredMomentum соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnchoredMomentum.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор AnchoredMomentumCandle

