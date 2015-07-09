Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fx10Setup - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
palanka
Indicador de tendência simples baseado em um grupo de vários indicadores técnicos. O começo de uma tendência forte é indicado por barras com a cor correspondente.
Fig.1. O indicador Fx10Setup
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13076
