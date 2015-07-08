Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ChandelExitSign - indicador para MetaTrader 5
- 1549
-
Autor real:
MQLService
O indicador de sinal de semáforo que dispara quando o indicador de nuvem ChandelExit muda de cor.
Fig.1. O indicador ChandelExitSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13035
