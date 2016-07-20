Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ChandelExitSign - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
MQLService
Ein Signal-Indikator, auslösend, wenn die Wolke des ChandelExit Indikators seine Farbe ändert.
Abb.1. Der ChandelExitSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13035
Rainbow_HTF
Der Rainbow Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.Rainbow
Sechzig gleitende Durchschnitte mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.
ChandelExit_HTF_Signal
Der ChandelExit_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelExitSign Indikators.ChandelierStops_v1_HTF_Signal
Der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelierStops_v1 Indikators.