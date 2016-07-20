CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ChandelExitSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
703
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

MQLService

Ein Signal-Indikator, auslösend, wenn die Wolke des ChandelExit Indikators seine Farbe ändert.

Abb.1. Der ChandelExitSign Indikator

Abb.1. Der ChandelExitSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13035

Rainbow_HTF Rainbow_HTF

Der Rainbow Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Rainbow Rainbow

Sechzig gleitende Durchschnitte mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

Der ChandelExit_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelExitSign Indikators.

ChandelierStops_v1_HTF_Signal ChandelierStops_v1_HTF_Signal

Der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelierStops_v1 Indikators.