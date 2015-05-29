Смотри, как бесплатно скачать роботов
ChandelExitSign - индикатор для MetaTrader 5
- 2036
Реальный автор:
MQLService
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.
Рис.1. Индикатор ChandelExitSign
ColorXMA_Ishimoku_StDev
Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.AnchoredMomentumCandle
Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде.
ChandelExit_HTF_Signal
Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.Fx10Setup
Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов.