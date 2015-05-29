Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде.

Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.

Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов.