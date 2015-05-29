CodeBaseРазделы
ChandelExitSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2036
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MQLService

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.

Рис.1. Индикатор ChandelExitSign

