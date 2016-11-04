無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChandelExitSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MQLService
ChandelExit指標の雲が色を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標
図1 ChandelExitSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13035
Rainbow_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む虹指標虹
1つのチャート上で徐々に期間を変更する60の移動平均線
ChandelExit_HTF_Signal
ChandelExit_HTF_Signal指標はChandelExitSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。ChandelierStops_v1_HTF_Signal
ChandelierStops_v1_HTF_Signal指標はChandelierStops_v1指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。