ポケットに対して
インディケータ

ChandelExitSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

MQLService

ChandelExit指標の雲が色を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

図1　ChandelExitSign指標

図1　ChandelExitSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13035

