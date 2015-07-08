Participe de nossa página de fãs
O indicador ChandelExit_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ChandelExitSign na barra escolhida como um objecto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada do indicador ChandelExitSign:
input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de cálculo dos indicadores input uint RangePeriod=15; input uint Shift=1; input uint ATRPeriod=14; input uint MultipleATR=4;
- Os parâmetros de entrada do indicador ChandelExit_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrLime; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrViolet; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Mostra o nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de Disparo input uint AlertCount=0; // Número de alertas
Se vários indicadores ChandelExit_HTF_Signal são usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (indicador nomes das etiquetas).
Este indicador requer o arquivo do indicador ChandelExitSign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. ChandelExit_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação
Fig.2. O indicador ChandelExit_HTF_Signal. Sinal para negociar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13044
