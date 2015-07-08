CodeBaseSeções
ChandelierStops_v1_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ChandelierStops_v1 na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1: 
    input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período de cálculo dos indicadores
input uint   Length=20;
input uint   ATRPeriod=10;
input double Kv=3;

  2. Os parâmetros de entrada de ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: 
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise;         // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Mostra o nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical

  3. Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessárias para desencadear os alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de Disparo
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

No caso de vários indicadores ChandelierStops_v1_HTF_Signal serem usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicadores de nomes de etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador ChandelierStops_v1.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal para negociar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13045

