O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ChandelierStops_v1 na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1:
input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de cálculo dos indicadores input uint Length=20; input uint ATRPeriod=10; input double Kv=3;
- Os parâmetros de entrada de ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Mostra o nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessárias para desencadear os alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de Disparo input uint AlertCount=0; // Número de alertas
No caso de vários indicadores ChandelierStops_v1_HTF_Signal serem usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicadores de nomes de etiquetas).
Este indicador requer o arquivo do indicador ChandelierStops_v1.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação
Fig.2. O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal para negociar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13045
