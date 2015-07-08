O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador ChandelierStops_v1 na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length= 20 ; input uint ATRPeriod= 10 ; input double Kv= 3 ;

Os parâmetros de entrada de ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrMediumTurquoise ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Os parâmetros de entrada do indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal que são necessárias para desencadear os alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores ChandelierStops_v1_HTF_Signal serem usados em um único gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicadores de nomes de etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador ChandelierStops_v1.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Sinal para negociar