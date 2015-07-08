Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Rainbow_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador Rainbow com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador Rainbow.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Rainbow_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13032
Rainbow
Sessenta Médias Móveis com o período mudando gradualmente em um único gráfico.Chande_Momentum_Oscillator_HTF
O indicador Chande Momentum Oscillator com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
ChandelExitSign
O indicador de sinal de semáforo que dispara quando o indicador de nuvem ChandelExit muda de cor.ChandelExit_HTF_Signal
O indicador ChandelExit_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador ChandelExitSign.