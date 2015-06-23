O indicador StochasticTrend_x10 mostra a posição do oscilador Stochastic em dez timeframes diferentes.

Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em verde. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador StochasticTrend_x10