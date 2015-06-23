Participe de nossa página de fãs
StochasticTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1475
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador StochasticTrend_x10 mostra a posição do oscilador Stochastic em dez timeframes diferentes.
Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em verde. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador StochasticTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12994
