StochasticTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1475
1475
Avaliação: (19)
(19)
Publicado:
Atualizado:
O indicador StochasticTrend_x10 mostra a posição do oscilador Stochastic em dez timeframes diferentes.

Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em verde. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador StochasticTrend_x10

Fig.1. O indicador StochasticTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12994

