O indicador WPRTrend_x10 mostra a posição do oscilador WPR em dez timeframes diferentes.

Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em laranja, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em verde. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador WPRTrend_x10