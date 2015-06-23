O indicador MultiRSITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.

Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, as linhas são pintadas em vermelho, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintadas em azul médio. Caso contrário, as linhas são cinza. Aparecem pontos coloridos nas linhas quando a barra correspondente ao timeframe muda.

Fig.1. O indicador MultiRSITrend_x10