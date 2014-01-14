Participe de nossa página de fãs
PivotPoint - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
okh
Visualizações:
51088
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Ponts Pivot são sempre muito úteis para as operações, esta é uma maneira simples para se ter uma idéia de onde o mercado está indo durante o dia.
O indicador também fornece as três primeiros suportes e resistências.
As fórmulas que eu usei são:
Resistência 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistência 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivot - Low
Pontos Pivô = ( High + Close + Low )/3
Suporte 1 = 2 * Pivot - High
Suporte 2 = Pivot - (R1 - S1)
Suporte 3 = Low - 2*(High - Pivot)
O indicador usa os dados da barra do dia anterior.
A linha laranja é o ponto pivot diário, as linhas vermelhas são suportes e as linhas verdes são resistências.
