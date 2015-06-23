CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SFX_TOR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
945
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador SFX_TOR com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Este indicador requer que arquivo do indicador SFX_TOR.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador SFX_TOR_HTF

Fig.1. O indicador SFX_TOR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12908

SFX_TOR SFX_TOR

Indicador de tendência com base no Average True Range e no Standard Deviation.

ATRNorm_HTF ATRNorm_HTF

O indicador ATRNorm com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

BreakTrend BreakTrend

Simples indicador de sinal tipo semáforo para escalpelamento.

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

Simples Indicador de tendência baseado em três Médias Móveis.