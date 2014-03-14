Participe de nossa página de fãs
Cronex Super Position - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Autor real:
Cronex
Superposição dos indicadores técnicos RSI e DeMarker.
Como regra geral, leva-se muito tempo para alternar entre os períodos e os parâmetros do indicador para comparar o comportamento e revelar a verdadeira dinâmica dos indicadores.
Este indicador foi criado após a observação da área de trabalho do terminal ser completamente preenchida por um conjunto de indicadores padrão, contendo vários parâmetros.
A seguir encontramos os cálculos realizados por este indicador:
- Quatro linhas RSI de diferentes períodos (especificados nos parâmetros do indicador) formam a média ponderada do indicador, de acordo com o RSI;
- Quatro linhas DeMarker de diferentes períodos (especificados nos parâmetros do indicador) formam a média ponderada do indicador, de acordo com Demarker;
- Devido à diferença entre os Indicadores RSI e DeMarker, as indicações sobre as médias são reduzidas a um sistema de exibição unificada;
- A superposição a respeito destes dois indicadores se baseiam na média construída de RSI e DeMarker;
- Para facilitar a interpretação, dois MA's são colocados em uma linha de superposição;
- E para finalizar, o histograma da diferença entre as médias ponderadas de RSI e DeMarker são representadas na janela do indicador.
Como resultado, conseguimos reunir duas características de diferentes períodos e dinâmicas. É amplamente conhecido que o RSI e DeMarker comportam-se de maneira diferente no caso de situações de incerteza em um gráfico e também em relação a si mesmos, no caso dos indicadores com vários períodos. Portanto, eu acho muito útil ver essa diferença.
Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/515
