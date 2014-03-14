Autor real:

Cronex

Superposição dos indicadores técnicos RSI e DeMarker.

Como regra geral, leva-se muito tempo para alternar entre os períodos e os parâmetros do indicador para comparar o comportamento e revelar a verdadeira dinâmica dos indicadores.

Este indicador foi criado após a observação da área de trabalho do terminal ser completamente preenchida por um conjunto de indicadores padrão, contendo vários parâmetros.

A seguir encontramos os cálculos realizados por este indicador:

Quatro linhas RSI de diferentes períodos (especificados nos parâmetros do indicador) formam a média ponderada do indicador, de acordo com o RSI;

Quatro linhas DeMarker de diferentes períodos (especificados nos parâmetros do indicador) formam a média ponderada do indicador, de acordo com Demarker;

Devido à diferença entre os Indicadores RSI e DeMarker, as indicações sobre as médias são reduzidas a um sistema de exibição unificada;

A superposição a respeito destes dois indicadores se baseiam na média construída de RSI e DeMarker;

Para facilitar a interpretação, dois MA's são colocados em uma linha de superposição;

E para finalizar, o histograma da diferença entre as médias ponderadas de RSI e DeMarker são representadas na janela do indicador.

Como resultado, conseguimos reunir duas características de diferentes períodos e dinâmicas. É amplamente conhecido que o RSI e DeMarker comportam-se de maneira diferente no caso de situações de incerteza em um gráfico e também em relação a si mesmos, no caso dos indicadores com vários períodos. Portanto, eu acho muito útil ver essa diferença.

Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.01.2008.



