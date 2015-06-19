CodeBaseSeções
OsMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador OsMA implementado como uma sequência de candles (velas).

Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo do OsMA. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador OsMACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12820

