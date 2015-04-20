CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AdaptiveRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
977
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer os arquivos AdaptiveRVI.mq5 e CyclePeriod.mq5. Coloque-os no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Os indicadores AdaptiveRVI_HTF e AdaptiveRVI_Cloud_HTF indicators

Fig. 1. Os indicadores AdaptiveRVI_HTF e AdaptiveRVI_Cloud_HTF indicators

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12704

NRatio_HTF_Signal NRatio_HTF_Signal

O indicador NRatio_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador NRatioSign.

MI_Fractal MI_Fractal

Um indicador fractal com funcionalidade estendida.

AdaptiveRVISign AdaptiveRVISign

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveRVI.

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveCyberCycle.