AdaptiveRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer os arquivos AdaptiveRVI.mq5 e CyclePeriod.mq5. Coloque-os no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Os indicadores AdaptiveRVI_HTF e AdaptiveRVI_Cloud_HTF indicators
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12704
