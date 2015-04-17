原作者:

Witold Wozniak

一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveCyberCycle 振荡器的主线和信号线交叉。

此指标需要 CyclePeriod.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 AdaptiveCyberCycleSign