喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AdaptiveCyberCycleSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1206
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Witold Wozniak
一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveCyberCycle 振荡器的主线和信号线交叉。
此指标需要 CyclePeriod.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 AdaptiveCyberCycleSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12708
