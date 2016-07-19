Originalautor:

Witold Wozniak

Eine Signal-Indikator basierend auf dem Kreuzen von Haupt- und Signallinie des AdaptiveCyberCycleSign Indikators.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CyclePeriod.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AdaptiveCyberCycleSign Indikator