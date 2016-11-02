無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AdaptiveCyberCycleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Witold Wozniak
AdaptiveCyberCycle オシレータのメインラインとシグナルラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標。
この指標はCyclePeriod.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 AdaptiveCyberCycleSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12708
