ポケットに対して
インディケータ

AdaptiveCyberCycleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
799
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

オリジナル著者：

Witold Wozniak

AdaptiveCyberCycle オシレータのメインラインとシグナルラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標。

この指標はCyclePeriod.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　AdaptiveCyberCycleSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12708

