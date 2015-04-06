Смотри, как бесплатно скачать роботов
AdaptiveCyberCycleSign - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Witold Wozniak
Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveCyberCycle.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикатор AdaptiveCyberCycleSign
AdaptiveRVISign
Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveRVI.AdaptiveRVI_HTF
Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ForexProfitBoost_2nb_HTF
Индикатор ForexProfitBoost_2nb с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FiboBands_HTF
Индикатор FiboBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.