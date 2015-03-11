Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Candle Time End and Spread - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 12679
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Credits:
Индикатор одновременно отображает текущий спред и оставшееся время до закрытия текущего бара (свечи).
Настройки:
В настройках есть только два параметра: выбор цвета и положение индикатора на графике.
Background_FiboCandles_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.GARCH_HTF
Индикатор GARCH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_RangeExpansionIndex
Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.Exp_ElderImpulseSystem
Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.