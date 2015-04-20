CodeBaseSeções
O indicador AFL_Winner_HTF_Signal mostra a direção da tendência gerada pelo indicador AFL_WinnerSign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de Entrada do AFL_WinnerSign:
    input string Symbol_="";                               // ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // timeframe do indicador para cálculo
input uint iAverage=5;                                 // período para processamento das entradas de dados
input uint iPeriod=10;                                 // período para encontrar pontos extremos
input Smooth_Method iMA_Method=MODE_SMA;               // método de suavização da primeira média  
input uint iLength=5;                                  // profundidade de suavização                    
input int iPhase=15;                                   // parâmetro de suavização,
                                                       // para JJMA, varia dentro do intervalo -100 ... + 100 gama, afeta a qualidade do processo transitório;
;
                                                       // para VIDIA é um período do CMO, para  AMA é um período lento da MA
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED;               // constante de preço
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // Volume
  2. 2.Os parâmetros de entrada do AFL_Winner_HTF_Signal necessários para visualização do indicador:
    //---- Configurações de visualização do Indicator
input uint SignalBar=0;                                // número de barras para obter um sinal (0 é a barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // etiqueta do nome do indicator
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // cor do símbolo de tendência de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // tamanho dos símbolos dos sinais
input uint Font_Size=10;                               // tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // deslocamento vertical do nome 
input bool ShowIndName=true;                           // visualização do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // o canto no qual será exibido o símbolo
input uint X_=0;                                       // deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador AFL_Winner_HTF_Signal necessários para disparar sinais de alertas e de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // opção do modo de diparo do alerta
input uint AlertCount=0;                     // o número de alertas

Se muitos indicadores AFL_Winner_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com os nomes do indicador) no valor da variável string.

Este indicador requer que o arquivo do indicador AFL_WinnerSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig. 1. O indicador AFL_Winner_HTF_Signal. Continuação de um sinal de tendência

Fig. 2. O indicador AFL_Winner_HTF_Signal. Um sinal para uma operação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12607

