O indicador AFL_Winner_HTF_Signal mostra a direção da tendência gerada pelo indicador AFL_WinnerSign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

Parâmetros de Entrada do AFL_WinnerSign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iAverage= 5 ; input uint iPeriod= 10 ; input Smooth_Method iMA_Method= MODE_SMA ; input uint iLength= 5 ; input int iPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; 2.Os parâmetros de entrada do AFL_Winner_HTF_Signal necessários para visualização do indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador AFL_Winner_HTF_Signal necessários para disparar sinais de alertas e de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se muitos indicadores AFL_Winner_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com os nomes do indicador) no valor da variável string.

Este indicador requer que o arquivo do indicador AFL_WinnerSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig. 1. O indicador AFL_Winner_HTF_Signal. Continuação de um sinal de tendência

Fig. 2. O indicador AFL_Winner_HTF_Signal. Um sinal para uma operação